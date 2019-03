Musikfest Bremen gastiert in Vitus Kirche

Gastiert am 8. September in Löningen: Gli Angeli Genève gehört zu den bedeutendsten Ensembles, die vokale und instrumentale Musik des 17. und 18. Jahrhunderts aufführt. Es ist mehrfach mit wichtigen Musikpreisen ausgezeichnet worden. Foto: Jacques Philippet

Von Willi Siemer



Löningen. Nach den bisherigen Erfolgen gastiert das „Musikfest Bremen“ im September zum vierten Mal mit einem „Außengastspiel“ in der Löninger St.-Vitus Kirche. Am Sonntag, 8. September, präsentiert das Festival in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Cloppenburg um 18.30 Uhr zwei Schweizer Ensembles, „Gli Angeli Genève“ und das „Quatuor Terpsycordes“ sowie die vier Gesangssolisten Ana Quintans (Sopran), Aleksandra Lewandowska (Sopran), Terry Wey (Altus) und Andrew Tortise (Tenor). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.