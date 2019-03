Praxis schließt: In Löningen droht Ärzte-Notstand

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. In der Stadtgemeinde Löningen ist zumindest für die bisherigen Patienten von Thorsten Hesemeyer nach dem verkündeten Praxis-Aus in der vergangenen Woche der Arzt-Notstand ausgebrochen. Es gibt zurzeit keine Möglichkeit für sie, bei einem der verbleibenden vier Hausärzte in der Stadt oder in der Hausarztpraxis im nahe gelegenen Menslage unterzukommen. Die vier verbleibenden Mediziner sehen sich nach einer Umfrage der MT außerstande, diese zusätzlichen Patienten als Hausärzte zu betreuen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

