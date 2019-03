Musiker frönen Lust an böhmischer Blasmusik

Begeisterten die Fans im fast ausverkauften Forum: Die 22 Musiker aus 14 Vereinen der Region, die sich seit etlichen Jahren zu den „Hasetaler Musikanten“ zusammengeschlossen hatten, spielten beliebte Stücke der Egerländer Blasmusik. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit ihren schwungvollen Melodien begeisterten die „Hasetaler Musikanten" am Sonntagabend die mehr als 400 Besucher im fast ausverkauften Forum Hasetal. Was die 22 Musiker, die aus insgesamt 14 Musikvereinen der Region stammen, für ihre Zuschauer spielten, zeugte nicht nur von deren hohem spielerischen Niveau, sondern zeigte auch, mit wie viel Freude sie bei der Sache waren. Schon schnell sprang dieser Funke auf die Zuschauer, allesamt große Blasmusik-Fans, über.