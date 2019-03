Vitus-Gemeinde stellt Schutzkonzept auf

Erarbeiteten das neue Präventions-Konzept: Dechant Bertholt Kerkhoff (von links), Pastoralreferentin Dagmar Haake, Andrea Habe, Präventionsfachfrau des Offizialats, Wiebke Krassen, Judith Berndmeyer, Burkhard Sibbel und Oliver Strauch. Zum Team gehören auch Pia Hülskamp, Gaby Afflerbach und Annegret Többen. Foto: Peter Moorkamp

Von Willi Siemer



Löningen. Ein Schutz- und Vorbeugekonzept für die der Gemeinde anvertrauten Kinder und Jugendlichen z.B. auf Kinderfreizeiten oder der Messdienerarbeit hat jetzt ein elfköpfiges Team der Löninger St.-Vitus Gemeinde erarbeitet. Mitgearbeitet haben Vertreter der Kinder- und Jugendgruppen, der Bücherei sowie der Kindertagesstätten sowie Dechant Bertholt Kerkhoff und Pastoralreferentin Dagmar Haake, die beide erste Ansprechpartner als Präventions-Beauftragte der Gemeinde in möglichen Verdachtsfällen sind. Mit einem einstimmigen Beschluss des Pfarreirates ist das Konzept ab sofort wirksam.