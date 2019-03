Symbolfoto: Bänsch

Löningen/Cloppenburg (ma). Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat das Jugendschöffengericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 23 Jahre alten Mann aus Löningen zu einer Jugend-Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Der Angeklagte soll über Jahre hinweg seine eigene Schwester sexuell missbraucht haben. Das Mädchen war zu Beginn der Taten sieben Jahre, der Angeklagte vierzehn Jahre alt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.