Azubi-Klagen gehen in die nächste Runde

Remmers legt Berufung ein

Von Georg Meyer



Löningen. Im Rechtsstreit mit drei ehemaligen Auszubildenden hat die Firma Remmers gegen das Urteil des Arbeitsgerichts Oldenburg Berufung eingelegt. Das bestätigte der Pressesprecher des Landesarbeitsgerichts in Hannover. Mit der Wiederaufnahme des Verfahrens sei in einigen Monaten zu rechnen. Zudem kritisiert die Industriegewerkschaft den Umgang der Remmers-Personalleitung mit gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern. Das Unternehmen weist die Vorwürfe als unzutreffend zurück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.