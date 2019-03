Kinder lernen gern zu teilen

Trommelaktion: Mehr als 300 Kinder versammelten sich mit ihren Erzieherinnen in der Turnhalle. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Den Geräuschpegel ordentlich nach oben getrieben haben gestern mehr als 300 Kinder in Löningen. Gemeinsam mit dem Theaterpädagogen Markus Hoffmeister brachen sie zu einer lautstarken Trommelreise auf. Sie stellte den Höhepunkt der Solibrot-Aktion dar, mit der die Kindergärten im Dekanat zurzeit die katholische Misereor-Hilfe unterstützen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.