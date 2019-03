Jugendliche dürfen neuen Anlauf wagen

Sozialer Briefkasten in Löningen bietet Einstieg in das Berufsleben

Neue Chance: In den Werkstätten erlernen die Jugendlichen den Umgang mit Metall, Holz und anderen Werkstoffen.Foto: Meyer

Von georg Meyer



Löningen. Sebastian Kösters feilt an einer metallenen Hand. Der Jugendliche darf dabei keinen Fehler machen, ansonsten könnte die Arbeit der vergangenen Tage schnell dahin sein. Aber Sebastian weiß inzwischen, dass es auf Konzentration und Ausdauer ankommt. Beides hat er im Sozialen Briefkasten gelernt.