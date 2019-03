Malerin Gunda Schneider eröffnet morgen ihre Ausstellung „Komm und sieh!“ in der St. Vitus-Kirche Löningen

Jesu Leben in Bildern: Der Kreuzweg gehört auch zu den Motiven, die Gund Schneider in den 33 Werken verarbeitet hat. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Sie habe viele Gesichter gemalt, sagt Gunda Schneider. Gesichter von Frauen und Männern, alte wie junge. Wütende Kerle sind ihr am liebsten. Da kann sich ihr Pinsel so richtig austoben. Nur ein Antlitz, das falle ihr schwer, sagt die Malerin. „An Jesus trau ich mich nicht gern heran. Warum, kann ich nicht sagen.“ Gemalt hat sie ihn trotzdem. Während des Hochamtes am Sonntag eröffnet Gunda Schneider ihre Ausstellung in der St.-Vitus-Kirche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.