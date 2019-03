Über Windstärke acht wird Schule geräumt

Schäden: In einigen Klassen regnete es durch, bevor das Flachdach, das zuvor ja durch das darüber gebaute Trapezdach geschützt war, durch eine neue Teerpappeschicht wieder abgedichtet wurde. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Eine unruhige Woche haben die Schüler und Lehrer der Gutenbergschule am Alten Postweg hinter sich. Nach einem Tag erzwungenem Schulfrei durch einen riesigen Dachschaden durch das Sturmtief „Cornelius“ mit herabstürzenden Dachtrümmern müssen sie seitdem schon mehrfach zwischen ihren Klassenräumen und Notquartieren pendeln. Auch der übliche Nachmittagsunterricht ist in dieser Woche komplett abgesagt worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

15.03.2019 | „Etwas Regen ist ja nicht so schlimm“