„Etwas Regen ist ja nicht so schlimm“

Inklusionsbotschafterin und Ratsfrau Diana Hömmen kritisiert Stadt für Verlegung des Busbahnhofes

Typisches Bild: Eine Frau wartet an der Linderner Straße auf den Bus. Schutz vor Regen oder eine Bank gibt es nicht. Foto: Meyer

Von georg Meyer



Löningen. Wer in diesen Tagen mit dem Bus aus Löningen herausfahren will, sollte einen Regenschirm mitnehmen. Schutz vor Wind und Wetter ist nämlich am provisorischen Busbahnhof an der Linderner Straße nicht zu finden. Für Ratsfrau Diana Hömmen (SPD) ist das Maß jetzt voll. Die Verlegung des Busbahnhofes habe dem Öffentlichen Nahverkehr „den Gnadenstoß" verpasst, sagt sie. Hömmen, die sich auch als Inklusionsbotschafterin engagiert, bemängelt unter anderem das Fehlen eines Wartehäuschens für Reisende in Richtung Cloppenburg.