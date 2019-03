Gymnasium: Kosten klettern, Bau beginnt

Foto: MT-Archiv

Von Hubert Kreke



Löningen. Vom „Pilz“ zur kernsanierten Kastenform: Schon im Juni nächsten Jahres soll das so genannte „Pilzgebäude“ des Copernicus-Gymnasiums Löningen nach dem Komplettumbau wieder eröffnet werden. Das Architekturbüro Wannenmacher & Möller aus Bielefeld, das jetzt die überarbeiteten Entwürfe präsentiert hat, goss allerdings auch Wasser in den Wein der Vorfreude: Angesichts des Baubooms ist der angepeilte Netto-Preis nicht mehr unter fünf Millionen Euro zu halten.



Im Schulausschuss des Kreistages ging Projektleiter Björn Wanzek von inzwischen rund 5,2 Millionen Euro aus. Insgesamt sollen die Sanierung des „Pilzes“ und die üppige Fassadenerneuerung an fünf Gebäuden voraussichtlichtrund 8,7 Millionen Euro kosten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

