Sturm deckt Dach einer Löninger Schule ab

Fotos: Meyer

Löningen (gy).Sturmtief Cornelius hat am Donnerstagmorgen das Dach der Gutenbergschule in Löningen komplett abgedeckt. Gegen neun Uhr habe es einen Riesenknall gegeben, der weithin zu hören war, sagten Anwohner und Feuerwehrleute. Zerstört und teilweise herunter geweht wurde das nachträglich aufgebaute Schrägdach.



Als der Vorfall passierte, war gerade Unterricht. Verletzt wurde niemand. Die Schüler erhielten im Anschluss frei. Auch heute soll kein Unterricht stattfinden. Noch am Vormittag haben die Aufräumarbeiten begonnen. Ein Dachdecker rückte mit gut einem Dutzend Handwerker an. Das Dach muss jetzt vollständig erneuert werden.



Die unerwartet heftigen Sturmböen sorgten im gesamten Landkreis zudem für weitere Einsätze.

