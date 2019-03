Wachtum kämpft gegen weitere Windparks

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen/Wachtum. Auf großes Interesse ist die Versammlung gestoßen, zu der der Ortsverband der Wachtumer CDU die Bewohner des Ortes eingeladen hatte. Etliche der fast 180 Bewohner fanden im Saal Deters keinen Sitzplatz und verfolgten die Debatte stehend. Grund dafür, so der CDU-Vorsitzende Ralf Schütte, waren allerdings nicht nur die Informationen von Bürgermeister Marcus Willen zu den „normalen Fragen“ der Dorfentwicklung wie den Plänen zur Erweiterung der Grundschule und den Möglichkeiten für ein neues Baugebiet.



Vielmehr hatten die Bemühungen von zwei Projektgesellschaften aus Bayern und dem emsländischen Sögel unabhängig voneinander, zwischen der Radde und dem Ort zu beiden Seiten der Löninger Straße zwei neue Windparks mit über 240 Meter hohen Anlagen zu bauen, die Bewohner so massenhaft alarmiert.