Breite Mehrheit für dreieinhalb Geschosse

wischen Tabbenstraße und Am Kamp kann jetzt um drei Meter höher (wie die Neubauten Diekstall und Peek an der Langenstraße) gebaut werden. Als erstes Projekt verwirklicht die Volksbank auf dem weitläufigen Parkplatz-Gelände hinter den Garagen in der Bildmitte ihr Neubau auf einer Grundfläche von 20 x 16 Metern mit zwölf kleinen Wohnungen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Mit einer Mehrheit von 19 zu elf Stimmen hat der Löninger Stadtrat nach erneut kontroverser, aber insgesamt sachlicher Debatte am Montagabend entschieden, dass in der Innenstadt zwischen Tabbenstraße und Am Kamp dreieinhalb- statt bisher zweieinhalbgeschossig gebaut werden kann. In der Fachausschuss-Sitzung einige Wochen zuvor hatte es noch eine Mehrheit gegen die geplante Änderung gegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.