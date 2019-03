Feuerwehr rückt zu 108 Einsätzen aus

Aufgenommen oder befördert: Die 13 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Löningen, die auf dem Jahrestreffen im Rathaus den nächst höheren Dienstgrad verliehen bekamen oder in die Feuerwehr als Feuerwehrmann oder Anwärter aufgenommen wurden. Fotos: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Über die erneut leicht gestiegene Arbeit, die die Aktiven voll fordere, berichtete Löningens Stadtbrandmeister Mario Radtke auf dem Jahrestreffen der Wehr im Rathaus der Stadt. In 2018 rückten die ehrenamtlichen Retter zu 108 Einsätzen aus. Davon waren 39 Brandalarmierungen mit neun Groß-, neun Mittel-, und 14 Kleinbränden. Fünf der 62 Hilfeleistungen waren kleinere oder größere Verkehrsunfälle. Zusammen mit Übungsdiensten, Bandwachen im Forum und Absperrmaßnahmen leisteten die Mitglieder 8600 Stunden.