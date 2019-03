UfL sieht sich in Kritik bestätigt

Archivfoto: Siemer

Löningen (mt). Die Kommunalaufsicht hat die Beschwerde der Löninger Stadtratsfraktion „Unabhängige für Löningen“ (UfL) als berechtigt eingestuft. Die Fraktion hatte die Nichtberücksichtigung von Anträgen auf der Tagesordnung einer Ausschusssitzung bzw. die fehlende Vorbereitung eines Stadtratsentscheids bemängelt und die Kommunalaufsicht eingeschaltet.



„Unsere Beschwerde war begründet. Mehrere Anträge wurden erheblich zu spät an den zuständigen Ausschuss verwiesen. Wir sehen uns in unserer Kritik an diesem Vorgehen bestätigt“, erklärt UfL-Fraktionssprecher Jörg Bremersmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.