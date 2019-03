„Die Zeit der Kirchenfürsten ist vorbei“

Bertholt Kerkhoff (© Meyer)

Löningen (gy). Der Missbrauchsskandal entwickelt sich für die katholische Kirche zu einem Fass ohne Boden. Um das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, müsse jetzt konsequent gehandelt werden, sagt Löningens Pfarrer. Die derzeitige Krise sei „tief einschneidend". Er setzt auf die Erneuerung der Kirche, verteidigt aber den Zölibat: "Das würde ja bedeuten, dass nur Alleinstehende in der Gefahr stünden, Täter zu werden. Das stimmt aber nicht."