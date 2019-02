Flüchtlingsschicksale 1945 und 2015

Referenten und Organisatoren: Anika Ricke und Werner Sandmann von der Flüchtlingshilfe Löningen, Barbara Tönnies, Murtaza Sediqi und Geschichtslehrer Ansgar Pelster, der Cheforganisator der Veranstaltung des Copernicus-Gymnasiums Löningen. Foto: Rudolf Thomann

Von Rudolf Thomann



Löningen. Einen tiefen Eindruck bei über 200 Schülern der Klassen zehn und zwölf des Copernicus-Gymnasiums hinterließen Berichte von zwei Zeitzeugen über ihre Flucht: Barbara Tönnies erzählte von der Flucht am Ende des Zweiten Weltkriegs, der 17-jährige Murtaza Sediqi, Schüler der elften Klasse am Gymnasium, von der Flucht aus Afghanistan 2015. Organisiert worden war die Veranstaltung vom Aktionskreis „Flüchtlingshilfe Löningen“, der seit 2016 die Flüchtlinge unterstützt, in Zusammenarbeit mit Fachgruppe Geschichte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.