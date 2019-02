Vorerst keine sechste Praxis in der Stadt

Vorerst keine sechste Praxis: Ein Allgemeinmediziner, der sich im Ärztehaus niederlassen wollte, kommt nicht nach Löningen. ©:dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Die eigentlich Ende 2018 / Anfang 2019 geplante sechste Praxis eines Allgemeinmediziners in Löningen wird es vorerst nicht geben. Das bestätigte Löningens Bürgermeister Marcus Willen auf MT-Anfrage. „Aus privaten Gründen“ habe sich der Mediziner entschlossen, seine Ankündigung vom Sommer, sich in Löningen im Ärztehaus in der Langenstraße niederzulassen, nicht umzusetzen. Somit bleibt es erst einmal bei den fünf Praxen Blömer, Hesemeyer, Thole, Abel und Utesch.



Es gebe in Löningen kein aktuelles Versorgungsproblem, da mehrere Praxen nach Angaben der Verantwortlichen noch neue Patienten aufnehmen, so Willen.