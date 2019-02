1,7 Millionen Euro für breitere Kreisstraße

Ausbau zwischen Winkum und Osnabrücker Kreisgrenze haben mit Fällarbeiten vieler dutzend Bäume begonnen

Vorbereitungen: Zurzeit fällt ein Unternehmen aus Bramsche viele Dutzend Bäume entlang der Kreisstraße zwischen der Kreisgrenze zu Osnabrück und Angelbeck. Die Fahrbahn wird im ersten Bauabschnitt bis Huckelrieden auf sechs Meter verbreitert und die noch bestehende 1,9 Kilometer lange Radweglücke von Huckelrieden in Richtung Menslage-Hahlen wird gleichzeitig geschlossen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Rund 1,7 Millionen Euro investiert der Landkreis in den kommenden Monaten in den ersten Bauabschnitt des Ausbau der Kreisstraße 164 auf Cloppenburger Gebiet zwischen Menslage und Löningen. Zunächst wird der Abschnitt zwischen der Kreisgrenze zu Osnabrück von Winkum bis Huckelrieden verbreitert und neu asphaltiert. Im kommenden Jahr folgt dann das zweite Teilstück zwischen Huckelrieden und der Löninger Stadtgrenze. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.