Löninger KAB will sich noch stärker einsetzen

Auszeichnungen: Präses Pfarrer Bertholt Kerkhoff (rechts) und die Mitglieder des Leitungsteams, Thomas Kastler, Anke Wennemann und Burkhard Käter (v.l.) ehrten zahlreiche Mitglieder. Foto: Heinz Haupt

Löningen (hh). Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) St. Vitus Löningen will sich künftig in noch stärkerem Maß für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Vor Ort sieht der Christliche Sozialverband seine Aufgaben in der Mitwirkung bei der Gestaltung des kirchlichen und gesellschaftspolitischen Lebens, insbesondere in der Überwindung ungerechter Strukturen und im Einsatz für eine gerechte Entlohnung.



