Gericht gibt ehemaligen Remmers-Azubis Recht

Remmers-Werk in Löningen: Das Unternehmen ist in der Stadt einer der wichtigsten Arbeitgeber. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen/Oldenburg. Das Arbeitsgericht in Oldenburg hat am Dienstag den Klagen von drei ehemaligen Auszubildenden der Firma Remmers größtenteils stattgegeben. Es sei festgestellt worden, dass die Vergütung der angehenden Chemielaboranten „unangemessen niedrig“ gewesen sei, sagte der Direktor des Arbeitsgerichts, Joachim Thöne, gegenüber der MT. Sollte die Firma Remmers das Urteil annehmen, ist sie zu den Nachzahlungen verpflichtet. Personalchef Jürgen Jahn hatte allerdings bereits angekündigt, die Angelegenheit durchzufechten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.