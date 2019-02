Löningen „Meister der Vielfalt“

Gut besucht: Viele der erfolgreichen Absolventen der Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen des vergangenen Jahres waren der Einladung des VfL Löningen ins Vereinshäuschen auf dem Stockkamp zur persönlichen Übergabe gefolgt. Fotos: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Sehr zufrieden mit Verlauf und Ergebnis der Sportabzeichen-Abnahmen im vergangenen Jahr zeigten sich Birgit Beintken und Marlie Huckelmann, die beiden seit vielen Jahren für diesen Breitensport im VfL Löningen Verantwortlichen. Viele der erfolgreichen Absolventen waren der Einladung zur persönlichen Entgegennahme ins VfL-Häuschen auf dem Stockkamp gefolgt. Beintken hob in ihrer Bilanz die erreichte Vielfalt und die erneut gesteigerten Teilnehmerzahlen hervor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.