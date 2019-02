Angst ist bislang ständige Begleiterin

Schwierig und gefährlich: Um zum gegenüberliegenden Einkaufszentrum zu gelangen, müssen Rollstuhlfahrer ein hohes Risiko eingehen. Querungshilfen sind nicht vorhanden. Foto: Meyer

Von Georg Meyer und Willi Siemer



Löningen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, daran kann sich Birgit Hölzen nicht mehr erinnern. Irgendetwas müsse ihr Dreirad beim Überqueren der Lindenalle aus dem Gleichgewicht gebracht haben, vermutet die Schwerbehinderte. Plötzlich lag sie hilflos auf der Fahrbahn.



Ein paar Monate ist das jetzt her. Am Ende standen die Diagnose Beckenbruch und ein zweiwöchiger Krankenhausaufenthalt. Für die 60-Jährige war es nicht der erste schwere Unfall. Vor drei Jahrzehnten raubte ihr ein Auto die Gesundheit. Seitdem ist die Angst Hölzens ständige Begleiterin. An der Lindenallee drückt sie besonders aufs Gemüt, denn um zum Einkaufszentrum zu gelangen, muss Birgit Hölzen, die an einer Querstraße wohnt, irgendwie hinübergelangen. Bislang ist die Lindenallee für Rollstuhlfahrer und langsam gehende Menschen ein gefährliches Pflaster. Das soll sich bis Ende des Jahres grundlegend ändern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.