Ausgeklügelten Sanierungsplan erstellt

Ortstermin der Verantwortlichen auf Lindenallee: Letzte Einzelheiten des insgesamt 1,5 Millionen teuren Projektes besprachen am Mittwoch (von links) der Bauleiter Stefan Bego-Ghina, Geschäftsführer Andreas Stegemann, Wolfgang Knopf der Ingenieur des Planungsbüros Tovar aus Bersenbrück. Tiefbauamtsleiter Jochen Krassen und Bürgermeister Marcus Willen. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Einen ausgeklügelten Zeitplan haben die mit der umfassenden Sanierung der Lindenallee befassten Verantwortlichen für dieses Löninger Projekt in diesem Jahr aufgestellt. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 25. Februar, mit einer dreitägigen Vollsperrung für die Fällarbeiten der fast 50 Linden. Gleichzeitig wird der Busbahnhof auf Wunsch der Unternehmen an die Linderner Straße vor der Realschule verlegt. Mehr dazu

