Mehrheit für Abriss der Waage

Eindeutige Empfehlung des Löninger Planungsausschusses

Weichen für Abriss gestellt: Die Mitte der sechziger Jahre gebaute Anlage wird seit 2004 nicht mehr genutzt und verfällt seitdem. Die Metallkonstruktion unter der zwei Meter tiefen Grube ist nach den Untersuchungen der Fachleute durch Rost stark beschädigt. Nach dem Abriss soll der eigentliche Waagen-Bereich verfüllt und gepflastert werden. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Keine großen, kontroversen Debatten, eine klare Mehrheit bei nur einer Gegenstimme und drei Enthaltungen. Ein kurzzeitiger Aufreger der Löninger Kommunalpolitik, der Abriss der Fahrzeugwaage zwischen Linderner und Elberger Straße, dürfte bald buchstäblich von der Bildfläche verschwunden sein. In seiner jüngsten Sitzung hat der Planungs-- und Umweltausschusses des Stadtrates empfohlen, das Gebäude abzureißen.