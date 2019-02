Listiger Rückzug hilft Löninger nicht

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Löningen/Cloppenburg. Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht: Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte an nur einem Tag im Januar vorigen Jahres gleich mehrere schwere Straften begangen. Das Cloppenburger Amtsgericht hat den 38 Jahre alten Mann aus Löningen am Donnerstag zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt.



Zunächst hatte er sich im Internet einen zypriotischen Führerschein gekauft. Er will der Überzeugung gewesen sein, dass er damit Auto fahren dürfe.