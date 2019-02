Willen plädiert für Lotsendienst an der Bremer Straße

Symbolfoto: dpa

Löningen (mel). Statt einer an der Bremer Straße von der Gruppe „Unabhängige für Löningen (UfL) beantragten Ampel bevorzugt Bürgermeister Marcus Willen dort eine „alternative Querungshilfe“. In Frage kämen zum Beispiel Fahrbahnteiler oder auch Zebrastreifen. Zudem werde die Verwaltung auch die Einrichtung eines Lotsendienstes im Bereich Friedhof - Alter Postweg zum Unterrichtsbeginn und -ende mit dem Straßenverkehrsamt besprechen, erklärt Willen in einer Stellungnahme. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.