Schwarze Finger überführen Diebin

Symbolfoto: Bänsch

Löningen/Cloppenburg (ma). Immer wieder wurde in einer Löninger Arztpraxis in Löningen Geld gestohlen – bis sich herausstellte, dass eine Reinigungskraft die Täterin war. Das Cloppenburger Amtsgericht verurteilte die nicht vorbestrafte 47-Jährige am Mittwoch zu einer Geldstrafe von 300 Euro. Indes: Die Angeklagte hat die Vorwürfe bis zum Schluss bestritten, obwohl sie eindeutig überführt war.



Um dem lästigen Treiben ein Ende zu setzen, entschloss sich die Polizei dazu, eine Diebesfalle auszustellen. Präpariertes Geld wurde in die Kaffeekasse gelegt. Wer das mit Silbernitrat besprühte Geld anfasst, ist anhand schwarzer Finger für lange Zeit als Dieb zu erkennen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 7. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

06.02.2019 | Appell zeigt Wirkung: Bunner machen mit