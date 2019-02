Appell zeigt Wirkung: Bunner machen mit

Kann starten: Der Bunner Cent wird auch in diesem Jahr stattfinden. Das Orgateam wurde erweitert. Foto: Landwehr

Von Georg Meyer



Bunnen. Weckruf erhört! Über 70 Bunner waren zur Versammlung der Dorfgemeinschaft in die Gastwirtschaft Lübken gekommen. Viel stand auf dem Spiel, unter anderem die Zukunft des Bunner Cent. Am Ende des Treffens zeigte sich Vorsitzender Clemens Lübken erleichtert. „Bunnen lebt und der Cent ist nicht tot.“



Zwei Wochen zuvor noch hatte Lübken öffentlich Alarm geschlagen und die mangelnde Beteiligung an der Organisation des Cent und anderer Veranstaltungen beklagt (MT berichtete). Die Arbeit bleibe immer an denselben Leuten hängen und die seien es inzwischen leid, erklärte der Gastwirt.