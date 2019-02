Keine Mehrheit für Ampel auf Bremer Straße

In der Diskussion: Den Antrag der UFL-Fraktion, an der Bremer Straße auf dem Schulweg eine Dunkelampel für mehr Sicherheit aufzustellen, hat der Fachausschuss abgelehnt. Er zeigte sich aber offen für andere Querungshilfen wie Fahrbahnteiler. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Keine Mehrheit fand im Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr des Löninger Stadtrates der Antrag der Unabhängigen für Löningen (UfL), auf der Bremer Straße eine Dunkelampel zu errichten. Fünf Mitglieder sprachen sich für, sieben dagegen aus, zwei enthielten sich.



Deutlich wurde in der Diskussion aber, dass sowohl die Verwaltung als auch viele Mitglieder des Gremiums das grundsätzliche Problem sehen und sich daher zwar auch aus Kostengründen gegen eine Ampel, aber für andere Querungshilfen wie z. B. einen Fahrbahnteiler aussprechen.