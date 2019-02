Kult-Dose reist bis nach Neuseeland

Familiensache: Helga Ruwe sprang vor 30 Jahren ins kalte Wasser und übernahm den Betrieb. Tochter Katrina führt ihn weiter. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Manche nehmen es ganz genau. Da gibt es zum Beispiel Leute, die akribisch die Fleischklößchen in ihrer Suppe zählen. Und zum Hörer greifen, wenn sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Helga Ruwe hat solche Anrufe schon bekommen. „Dabei weiß ich selber nicht, wie viele drin sind“, sagt die 75-Jährige und lacht.



Seit 30 Jahren dreht sich Helga Ruwes Leben um eine braune, dickflüssige Spezialität, die es so nur einmal gibt: „Schlömers Suppe“, erfunden nach dem Krieg in Cloppenburg, und dort viele Jahre von der gleichnamigen Fleischerei mitten im Herzen der Stadt hergestellt, ist bis heute ein lokaler Gaumenklassiker. Und nicht nur das: „Wir haben mal eine Ladung nach Neuseeland geschickt, weil ein gebürtiger Cloppenburger sie unbedingt haben wollte“, berichtet Helga Ruwe. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.





Nächster Artikel aus Löningen:

04.02.2019 | Sänger starten „beinhart wie ein Rocker“