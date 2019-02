Sänger starten „beinhart wie ein Rocker“

Auftakt zum Löninger Sängerball: Die MGV-Angels unter Leitung ihres Dirigenten Klaus Wolf starteten ihren Sängerball im aufwendig geschmückten Saal Breher furios mit „Beinhart wie ein Rocker“. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Löningen. Das war schon ganz großes Kino, das die Sänger des Männergesangvereins Eintracht Löningen ihren über 150 Gästen im im Stil der 70-er Jahre dekorierten Löninger Centralhof boten. Unter dem Thema „We will rock you" boten der Chor, die a-capella-Gruppe „choristas", die Jugendlichen des Jugendtreffs und das „Hasetal-Trio" Rock und Pop-Songs von Bill Haley über Elvis Presley bis zu Queen und The Beach Boys.