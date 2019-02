Unfall mit fünf Kindern glimpflich verlaufen

Foto: Siemer

Löningen (ws). Glimpflich für alle Beteiligten ist am Freitagnachmittag ein Unfall auf der Linderner Straße kurz hinter dem Ortsausgang verlaufen. Nur zwei der insgesamt fünf Kinder in beiden beteiligten Wagen wurden leicht verletzt.



Nach weiteren Angaben der Löninger Polizei hatte eine 41-jährige Autofahrerin aus Lastrup beim Versuch nach links in eine Seitenstraße in Richtung Elbergen abzubiegen, die aus Richtung Lindern kommende 36-jährige Faru mit ihrem schwarzen BMW übersehen. Dabei wurde der BMW schwer beschädigt. Beide Frauen blieben unverletzt. Ein zweijähriges Mädchen im BMW wurde leicht verletzt, die vierjährige Schwester blieb unverletzt. Im Safira erlitt das älteste und das jüngste der drei Kinder, eine 13-Jährige, und ein Fünfjähriger, leichte Verletzungen. Ohne Blessuren kam der Elfjährige davon.

