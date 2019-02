Remmers will Entscheidung statt Vergleich

Ort der Verhandlung: Das Arbeitsgericht Oldenburg. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Oldenburg/Löningen. Noch keine Entscheidung gefällt hat das Arbeitsgericht Oldenburg über die Klagen ehemaliger Auszubildender gegen die Firma Remmers. Dabei geht es um die Nachzahlung von Ausbildungsvergütungen. Am Donnerstag kam es zur Verhandlung.



Geklagt haben drei Chemielaboranten, die ihre Ausbildung bei Remmers abgeschlossen haben, heute aber nicht mehr im Betrieb sind (MT berichtete). Einen vom Vorsitzenden Richter angeregten Vergleich lehnten die Remmers-Vertreter ab. Die Klagen hätten zu einer „massiven Störung des Betriebsfriedens“ geführt, sagte Personalchef Jürgen Jahn. Die Angelegenheit solle deshalb durchgefochten werden. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe am 1. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.