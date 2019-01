Nutzer aus Australien oder Hong-Kong

„Lies-e Verbund“: Thomas Oberholthaus (hinten Mitte) und Arnold Kalvelage (2. von rechts) mit den KÖB-Leiterinnen. Foto: Heuer

Von Ludger Heuer



Löningen. Vor fünf Jahren gestartet, ist es inzwischen eine Erfolgsgeschichte - die Nutzung digitaler Medien gehört für die größeren Katholischen Öffentliche Büchereien (KÖB) längst zum Alltag. Zehn Einrichtungen in den Kreisen Cloppenburg und Vechta sowie acht aus dem Landkreis Emsland gehören dem Ausleiheverbund Lies-e an.



Die Mitgliedschaft bei Lies-e würde ihren Nutzern einen völlig neuen Zugang ermöglichen, erzählte Birgit Meyer-Barlage, Leiterin der KÖB Friesoythe. Sie habe unter ihren Kunden Friesoyther, die im Ausland lebten und gerne weiterhin deutsche Literatur lesen wollten. „So haben wir sogar Nutzer in Australien und Hongkong.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

