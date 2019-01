Tafel versorgt rund 500 Menschen

Viel unterwegs: Winfried Schulze, Heinrich Hillmann und Ernst Hamberg (von rechts) sammelten die Spenden-Tüten im Rewe-Markt ein (links der stellvertretende Marktleiter Philipp Kamper). Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Wenn die Löninger Tafel heute ihre Tür öffnet, haben deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits einen anstrengenden Morgen hinter sich. Sie müssen die Tage zuvor gesammelten Lebensmittel sortieren, verpacken und sorgfältig aufreihen. Was zu alt ist, kommt weg, aber das sei nicht viel, sagt Ernst Hamberg. „Wir werfen kaum etwas in den Müll.“



Zehn Jahre wird der Verein in diesem Jahr alt. Vor neun Jahren startete er seine Lebensmittel- ausgabe. Heute ginge es vielen Menschen im Südkreis ohne die Tafel deutlich schlechter. „Wir versorgen zwischen 50 und 60 Familien", erklärt Hamberg. Aber auch Alleinstehende und alte Leute gehören zu den Kunden. Alles in allem erreiche die Tafel wöchentlich rund 500 Menschen.