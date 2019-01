Dieb nennt Richterin vor dem Urteil „doof“

Symbolfoto: Bänsch

Löningen/Cloppenburg. Mit einem renitenten Dieb musste sich am Dienstag das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht beschäftigen. Der 20-Jährige lebt zurzeit als Geflüchteter in einer Unterkunft in Löningen und ist der Ansicht, dass er so viel stehlen darf wie er will. Als die Richterin den Angeklagten erklärte, dass er in Deutschland gar nicht stehlen darf, sagte der 20-Jährige zu der Vorsitzenden: “Du bist doof“.



Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einem dreiwöchigen Dauerarrest. Die Zeit soll der 20-Jährige nutzen, um über seine eigenwillige Rechtsauffassung und über die Beleidigung nachzudenken.

