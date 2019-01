Ex-Azubis klagen gegen Remmers

Wichtiger Ausbilder: Bei Remmers in Löningen lernen zurzeit mehr als 80 Azubis in zehn Berufen Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Drei ehemalige Auszubildende klagen gegen die Remmers GmbH aus Löningen. Die jungen Leute sind der Auffassung, während ihrer Lehrzeit nicht ausreichend vergütet worden zu sein und fordern Nachzahlungen. Das Arbeitsgericht Oldenburg bestätigte die Klagen. Am Donnerstag werden sie dort verhandelt.



Alle drei haben ihre Ausbildungen inzwischen abgeschlossen. Ihr Vorwurf: Remmers habe entgegen der rechtlichen Vorgaben im Berufsbildungsgesetz keine „angemessene Vergütung“ gezahlt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.