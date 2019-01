Drogenhandel: Vor Gericht fehlten Beweise

Symbolfoto: Bänsch

Löningen/Cloppenburg (ma). Mit einem blauen Auge davongekommen ist ein 23 Jahre alter Mann aus Löningen. Wegen des schweren Vorwurfes des Handeltreibens mit Rauschgift im großen Stil musste er sich vor dem Schöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichtes verantworten. Doch das ließ sich am Ende nicht beweisen. Der Löninger wurde auch deshalb nur wegen Besitzes von Drogen verurteilt und zwar zu einer Geldstrafe von 2400 Euro. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 29. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.