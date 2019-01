Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

Foto: Georg Meyer

Löningen (mab). Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch in Löningen geben könnten. In der Nacht zu Donnerstag sind Einbrecher in einen Elektrofachmarkt am Kurt-Schmücker-Platz eingestiegen. Die Täter schlugen dafür eine Schaufensterscheibe des Geschäftes ein. Laut Polizei muss die Tat gegen 0.20 Uhr passiert sein. Nachdem die Einbrecher gewaltsam eingedrungen waren, packten sie mehrere hochwertige Elektrogeräte ein und verschwanden wieder. Der entstandene Schaden samt Wert der Beute dürfte mehrere tausend Euro betragen.



Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Löningen unter 05432/9500.