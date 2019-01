Buche muss weichen

Deutlich erkennbar: Der Stammfuß der Buche ist geschädigt. Die Wurzelanläufe sind morsch. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Die Blutbuche vor dem Pfarrhaus am Gelbrink ist krank und muss deshalb gefällt werden. Das teilten jetzt Dechant Bertholt Kerkhoff, Kirchenprovisor Egon Landwehr und Wolfgang Sieverding (Kirchenausschuss) mit. Die Fällung ist für den 1. Februar angesetzt.



Mit der Entscheidung, die Buche zu entfernen, haben es sich die Verantwortlichen nicht leicht gemacht. „Es handelt sich schließlich um einen ortsbildprägenden Baum“, erklärt Kerkhoff, der die Fällung ausdrücklich bedauert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.