Verkehr kann wieder ungehindert rollen

Bahn frei: Vertreter der zuständigen Behörden, des Landkreises und der Dorfgemeinschaft nahmen an der Eröffnung der Ampelkreuzung teil. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Nur wenige Stunden vor Eröffnung der neuen Kreuzung in Bunnen hatte es dort gekracht: Ein Pizzabringdienst war auf der glatten Straße ins Rutschen geraten und gegen eine Ampel geprallt. Die Lichtanlage wurde aber am Freitagmorgen auf die Schnelle repariert und funktionierte danach - leicht schief stehend - wieder einwandfrei.



Johann Wimberg wertete den Crash als gutes Omen. „Ich hoffe, dass es bei diesem kleinen Unfall bleibt und uns die Großen fortan erspart bleiben", sagte Cloppenburgs Landrat, kurz bevor die Bauarbeiter die Straßensperren wegnahmen und die Kreuzung für den Verkehr freigaben. Gleiches galt für die Landesstraße zwischen Bunnen und Brookstreek. Damit endete eine monatelange Bauphase.