Steinrieden: Vier Menschen bei Unfall verletzt

Foto: Meyer

Steinrieden (gy). Vier Menschen sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 213 bei Löningen/Steinrieden verletzt worden. Ein BMW-Fahrer wollte nach links abbiegen und hielt, ebenso wie das nachfolgende Auto an. Der Fahrer eines Transporters bemerkte dies nicht, fuhr auf den stehenden Wagen auf und schob ihn auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte das Auto in ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrer des Transporters wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Neben der Feuerwehr Löningen waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Bundesstraße wurde zeitweise voll gesperrt, es kam zu Behinderungen. Foto: Meyer

