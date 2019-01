Clemens Lübken, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Alarm schlägt jetzt der Vorstand der Dorfgemeinschaft Bunnen. Der Grund: Für die zahlreichen Aufgaben im Ort finden sich immer seltener Helfer. Die Arbeit laste auf zu wenigen Schultern. Das könne so nicht weitergehen, sagt Vorsitzender Clemens Lübken. „Die Leute sind erschöpft!“, betont der Gastwirt. Die Organisation der Bunner Veranstaltungen werde immer von den selben Aktiven übernommen. „Wir wollen das Thema ansprechen und darüber diskutieren“, sagt Clemens Lübken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.