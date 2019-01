Erzieherinnen trommeln für Solidarität

Trommeln in großer Runde: Die Erzieherinnen aus den Dekanatskindergärten ließen sich schnell anstecken. Die Fortbildung diente als Einstimmung auf die Misereor-Aktion. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. 60000 Kinder müssen in Kenia auf der Straße leben. Sie haben keine Eltern, kein Zuhause und kennen weder Schule noch Berufsausbildung. Ihr Los zu verbessern ist das Ziel der Aktion „Solibrot“. Die Kindergärten im Dekanat Löningen beteiligen sich an der Initiative des katholischen Misereor-Hilfswerks. Lauter kann eine Fortbildung kaum sein. „Trommelerzähler“ Markus Hoffmeister begeisterte mit seiner mitreißenden Art. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

