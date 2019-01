Harener ersteigert Bass für 5000 Euro

Gut gestimmt: Ludwig Möller (links) und Werner Rosemeyer (rechts) überreichten Karl-Heinz Telkmann den Bass. Foto: Telkmann

Von Georg Meyer



Löningen/Haren. Er sei völlig überwältigt, sagt Ludwig Möller. „Mit einer so großen Summe habe ich nicht gerechnet.“ Ende vergangenen Jahres hatte der Löninger Instrumentenbauer eine seiner Bass-Gitarren zum Kauf angeboten (MT berichtete). Mindestens 1500 Euro sollte die Aktion zugunsten des Vereins „Der Kleine Nazareno“ einbringen. Am Ende wurde es deutlich mehr. Denn als Karl-Heinz Telkmann im emsländischen Haren von der Versteigerung erfuhr, fackelte er nicht lange. Er öffnete sein Portemonnaie und legte 5000 Euro für das Unikat auf den Tisch. Die Summer wird zugunsten des „Kleinen Nazareno“ gespendet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.