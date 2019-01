Musical-Größen auf Essener TV-Bühne

Essener Sängerball unterhält voll besetzten Saal mit Highlights, Klassikern und fernsehreifen Auftritten

„Waterloo“: Abba waren nach Essen gereist, um die Gäste mit einem ihrer Klassiker zu begeistern. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Alle Größen der Musical-Szene waren auf dem Sängerball in Essen vertreten. Dazu ein Kamerateam des „ZDF". Moderator Manfred stellte dazu zunächst die Gemeinde „für unsere Zuschauer in Österreich und in der Schweiz" vor. Auf die Frage, ob der Name des Drehortes, das „Hotel zum Rathaus" den Namen wegen der Nähe zum Rathaus trage oder zum Rathaus gehöre, wusste Bürgermeister Heiner Kreßmann geschickt die passenden Antwort: „Es gehört uns allen."

