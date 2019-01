Schutenmühle wird jetzt saniert

Los geht es: Zunächst entfernten die Handwerker am Mittwoch die Flügel der Windmühle. Foto: Georg Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Niederländische Handwerker haben am Mittwoch mit der Sanierung der Schutenmühle begonnen. Sie trennten zunächst die marode gewordenen Flügel ab und zersägten sie anschließend. Ende November hatte die Mühle im Ortsteil Huckelrieden noch eine ideale Kulisse für den Weihnachtsmarkt des Heimatvereins geboten (MT berichtete). Nun leitete die Stadt Löningen die lange beschlossene Sanierung ein. Unter anderem muss das Dach erneuert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.